Nella sede del Rimini Fc filtra un po’ di luce: la proprietà dovrebbe aver trovato la liquidità necessaria per pagare stipendi e fideiussione

Dopo ore di attesa e di altissima apprensione, verso le 17 una luce è iniziata a filtrare in mezzo alle nuvole e nella sede del Rimini Fc ora si guarda all’iscrizione con un po’ di ottimismo. La proprietà dovrebbe avere “sbloccato” i fondi necessari per poter effettuare i bonifici degli stipendi di marzo e aprile dei tesserati del club biancorosso e anche il bonifico per poter ottenere la fideiussione da 350mila euro che va inserita obbligatoriamente nella documentazione da inviare in Figc per l’ottenimento della Licenza nazionale. Va ricordato che i bonifici degli stipendi dei tesserati si possono emettere solo da un conto corrente dedicato, che viene comunicato dal club ad inizio stagione. Quel conto corrente riservato ai pagamenti degli stipendi alle 15 era ancora vuoto. La liquidità dovrebbe essere arrivata nelle due ore successive, prima della chiusura degli istituti bancari. Fino al buon esito dei bonifici e all’invio della pec con tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione, il condizionale resta comunque d’obbligo.