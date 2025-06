Sale l’apprensione in casa Rimini verso la scadenza dell’iscrizione al campionato 2025-2026: oggi alle 15 non erano stati ancora accreditati gli stipendi delle mensilità di marzo e aprile. In più la società sta ancora lavorando alla fideiussione. La scadenza inderogabile per depositare la documentazione relativa all’iscrizione alla Serie C resta fissata alle 23.59 di oggi, venerdì 6 giugno.