Il Rimini lotta fino alla fine, ma fa festa la Ternana (0-1)

Vince la Ternana (0-1) ma il Rimini, almeno quello del secondo tempo, merita solo applausi. Peccato, però che le partite durino 90’ e nella prima parte di gara gli umbri mettano in grande difficoltà i biancorossi che sbagliano tanto, perdono tutti i contrasti giocando forse uno dei più brutti primi tempi visti in piazzale del Popolo. Un gol di Curcio al 10’ porta in vantaggio la vice capolista con Vitali che evita il raddoppio in almeno un paio di occasioni. Nella ripresa entrano Megelaitis e Langella ed è un altro Rimini che mette alle corde la Ternana che ringrazia Vannucchi, autore di almeno tre parate decisive.