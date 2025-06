Il Cesena annuncia l’ingaggio di Filippo Fusco come direttore dell’area tecnica

Poco dopo aver ufficializzato l’esonero di Fabio Artico, il Cesena ha ufficializzato anche il suo successore alla direzione dell’area tecnica, Filippo Fusco. Questa la nota della società. “Cesena FC comunica di aver affidato la direzione dell’area tecnica del Club a Filippo Fusco. Il nuovo dirigente bianconero ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026. Nato a Napoli nel 1969, Fusco, una volta conclusi gli studi accademici con il conseguimento della laurea in giurisprudenza, avvia la propria carriera nel management sportivo nella stagione 1999/2000, ricoprendo l’incarico di direttore generale dell’area tecnica della SSC Napoli, con cui conquista la promozione in Serie A. Dopo un’ulteriore esperienza come consulente dell’area tecnica del Benevento Calcio, il neo-dirigente bianconero riveste la carica di direttore dell’area tecnica tra le fila di Foggia, Bologna FC e Hellas Verona FC, ottenendo proprio con i gialloblù un’altra promozione in massima serie. Nel 2019 entra a far parte della Football Teams Area della Juventus, come responsabile tecnico della formazione Under 23, che in quell’anno conquista la Coppa Italia Serie C, e della selezione Under 19, militante nel Campionato Primavera 1. Nella stagione 2021/2022 viene nominato direttore sportivo del San Fernando Club Deportivo, società della Primera Federacion spagnola, mentre nella stagione 2023/2024 approda alla Spal, ove ricopre il ruolo di direttore dell’area tecnica. Da più di dieci anni, inoltre, Fusco è docente nei corsi per direttori sportivi, osservatori calcistici e allenatori organizzati dal Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Tutta la famiglia bianconera intende rivolgere al nuovo direttore dell’area tecnica il più caloroso benvenuto ed i migliori auguri di un proficuo lavoro tra le fila del Cavalluccio”.