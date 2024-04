Torres - Cesena 1-1

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu (13’ st Zambataro), Liviero (13’ st Kujaby); Fischnaller, Scotto (21’ st Ruocco); Diakyte (30’ st Cester). A disp.: 1 Garau, 2 Rosi, 19 Siniega, 3 Riccardo Pinna, 96 Verduci, 8 Masala, 27 Lora, 25 Nunziatini, 44 Cester, 10 Ruocco, 17 Goglino, 30 Fabriani, 29 Sanat. Allenatore: Alfonso Greco

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Pieraccini (10’ st Silvestri); Adamo (41’ st Coccolo), De Rose, Saber (10’ st Francesconi), Donnarumma; Berti (46’ st Varone), Kargbo (1 st Ogunseye) ; Corazza. A disp.: 61 Siano, 33 Klinsmann, 28 Silvestri, 24 Pierozzi, 25 David, 5 Varone, 70 Francesconi, 4 Chiarello. Allenatore Domenico Toscano

ARBITRO: Angelillo di Nola.

RETI: 30’pt Scotto (rig.), 28’ st Adamo.

AMMONITI: 29’ st Scotto, 39’ pt Fischnaller, 44’ pt PIeraccini, 11’ st Idda, 20’ st Donnarumma, 28’ st Giorico

NOTE: Angoli 3-6

49’ st FINITA. Torres - Cesena finisce con lo stesso punteggio dell’andata. I rossoblù sono l’unica squadra a non aver mai perso un match col Cesena in questa stagione. I bianconeri possono ancora eguagliare i 96 punti del Catanzaro dello scorso campionato.

46’ st Cambio nel Cesena, esce Berti entra Varone.

45’ st Contropiede Torres. Ruocco si fa tutta la metà campo scambia con Zecca che gliela ridà per un tiro che scheggia il palo. Quattro minuti di recupero.

41’ st entra Coccolo esce Adamo.

39’ st Angolo del Cesena, Donnarumma per Silvestri che di testa chiama al miracolo Zaccagno: palla deviata sulla traversa e poi Corazza non riesce nel tap-in vincente.

33’ st Cross di Zambataro con Zecca che di testa si divora la rete, sul rovesciamento di fronte Berti serve Ogunseye in area che prova un tiro a giro altissimo.

30’ st cambio Torres: esce Diakyte entra Cester

28’ St GOL DEL CESENA 1-1. Prestia imbuca una palla filtrante per Adamo nel corridoio centrale, sinistro lento ma angolato che basta per battere Zaccagno alla sua sinistra. A coronamento di un dominio bianconero che stava durando da inizio secondo tempo.

26’ Sugli sviluppi di un angolo Donnarumma crossa per Ogunseye che schiaccia verso la porta. Blocca Zaccagno.

23’ st Francesconi per Ogunseye che calcia di sinistro. Deviato in angolo.

21’ st Cambio Torres: entra Ruocco ed esce Scotto.

13’ st Doppio cambio Torres: Esce Mastinu entra Zambataro, entra Kujaby esce Liviero.

12’ st Ogunseye prova a destreggiarsi in area e tira. Nella mischia Dametto tocca con un braccio ma l’arbitro considera la situazione non punibile. Anche se il tocco appariva netto.

10’ st Doppio cambio del Cesena: esce l’ammonito PIeraccini dentro Silvestri. Entra Francesconi fuori Saber.

7’ st Il Cesena preme con costanza. Torres sempre guizzante in ripartenza soprattutto da destra con Zecca.

1’ st Cross di Adamo, Saber intercetta a centro area ma non riesce a deviare verso la porta.

1’ st Si riparte: cambio nel Cesena entra Ogunseye ed esce Kargbo.

Si va all’intervallo: Torres in vantaggio 1-0 sul Cesena

45’ pt Un minuto di recupero.

40’ pt Triangolo in profondità tra Berti e Kargbo sulla sinistra. Antonelli salva liberando l’area sul tiro cross di Berti.

36’ pt Giorico sulla destra crossa per la testa d Diakyte, la difesa bianconera in affanno riesce a rinviare. Torres galvanizzata dall’inattesa rete ora domina le costruzioni di gioco. Il Cesena sembra aver accusato il colpo.

34’ Zecca il progressione sulla destra viene fermato in angolo all’ultimo da Saber.

30’ pt scotto dal dischetto. GOL 1-0 Torres.

27’ Giorico per Scotto che elude il fuori gioco e viene abbattuto in area da Prestia. Rigore per la Torres. Che chiede l’espulsione del difensore bianconero e viene ammonito... Per proteste. Dal dischetto Scotto.

26’ pt Berti per Kargbo che entra in area e gira il destro sul pressing della difesa. La palla sfila a lato alla destra di Zaccagno.

25’ pt Adamo prova un improbabile sinistro a giro da fuori area. Palla alta.

22’ pt Kargbo scodella da destra in area. La difesa della Torres spazza sull’accorrente Corazza.

17’ pt: Berti per corazza che da un passo dentro l’area prova a girare il destro. Blocca Zaccagno.

15’ pt Mastinu prova dalla distanza un sinistro altissimo sulla traversa di Pisseri.

10’ pt Berti per Saber sul filo del fuori gioco. Zaccagno esce e valanga e riesce ad anticipare il centrocampista bianconero di un soffio.

3’ pt: Triangolo in area Kargbo Berti che scocca il tiro, respinto da Zaccagno. Recupera Berti che calcia a porta vuota e centra il palo. Evidente una trattenuta su Kargbo di Idda ma l’arbitro ha lasciato concludere l’azione. Senza fischiare rigore dopo il palo di Berti

1’ pt: calcio d’inizio al Cesena che attacca a favore di un leggero vento in una giornata calda ma non afosa.

Bellissimo omaggio della Torres al Cesena: con l’applauso all’ingresso in campo della capolista