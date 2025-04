Diretta Eurogol di Tavsan e il Cesena prende un punto in casa del Sudtirol: 1-1 (rivivi il live)

SUDTIROL-CESENA 1-1

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi (8’ st Giorgini), Pietrangeli, Veseli; Molina, Praszelik, Kofler (33’ st Tait), Pyythia (17’ st Casiraghi), Barreca (17’ st S. Davi); Rover (17’ st Gori), Odogwu. In panchina: 1 Poluzzi, 5 Masiello, 6 Martini, 14 F. Davi, 20 Belardinelli, 23 Ceppitelli, 63 Vergani. Allenatore: Fabrizio Castori.

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo (33’ st Donnarumma), Calò (10’ st Antonucci), Francesconi, Celia (1’ st Ceesay); Tavsan (44’ st Bastoni), Saric (33’ st Mendicino); Shpendi. In panchina: 1 Pisseri, 93 Siano, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 14 Berti, 27 La Gumina, 92 Coveri. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce.

RETI: 27’ pt Pyythia, 14’ st Tavsan

AMMONITI: Celia, Shpendi, El Kaouakibi, Molina, Francesconi, S. Davi.

NOTE: Spettatori 5.000 circa. Angoli 5-2 per il Cesena

50’ st. Finisce qui: 1-1 tra Sudtirol e Cesena, con i bianconeri che fanno un passo verso la salvezza.

49’ st. Il Cesena rallenta e ora vuole portare a casa il pareggio.

46’ st. Secondo corner per il Sudtirol su cross di Davi toccato da Ceesay: Mangraviti respinge il corner di Casiraghi, poi volée di Praszelik decisamente fuori

45’ st. Quattro minuti di recupero

44’ st. Grande giocata di Ceesay e palla sul secondo palo per Donnarumma, che sbaglia l’aggancio nel cuore dell’area. Fuori Tavsan, dentro Bastoni

35’ st. Tavsan salta S. Davi che lo tira giù per la maglia: giallo. Donnarumma guadagna il quinto corner, che Antonucci spreca

33’ st. Donnarumma e Mendicino per Adamo e Saric, mentre Tait rileva Kofler nel Sudtirol

32’ st. Cesena che gioca costantemente dentro la metà campo del Sudtirol ma non riesce a rendersi pericoloso: i cross in area sono tutti preda degli altoatesini.

25’ st. Clamoroso contropiede due contro uno del Sudtirol: Ciofi respinge il tiro di Casiraghi, a rimbalzo arriva S. Davi che calcia in fallo laterale

17’ st. Triplo cambio nel Sudtirol: dentro S. Davi, Casiraghi e Gori, fuori Barreca, Pyythia e Rover

16’ st. Giallo per Francesconi per una trattenuta su Odogwu: decisione severa che costerà la squalifica

14’ st. TAVSAN, 1-1. Il Cesena, spinto dagli Ultras arrivati da poco dopo la foratura in autostrada, pareggia con un gol gioiello di Tavsan, un destro sotto l’incrocio su corner corto di Antonucci

10’ st. Antonucci dentro e Calò fuori, con Saric che scende a centrocampo

9’ st. Folle fischio di Pezzuto che fischia fallo su Adamonis, travolto dal compagno Giorgini. Clamoroso

8’ st. Tavsan calcia l’angolo che attraversa tutta l’area piccola senza che nessuno arrivi a deviare

7’ st. Tavsan conquista un angolo per il Cesena. Gioco fermo: c’è El Kaouakibi a terra. Sarà sostituito. Entra Giorgini

6’ st. Primo corner per il Sudtirol su lancio di Praszelik per Rover messo oltre il fondo da Mangraviti: Praszelik calcia, El Kaouakibi fa sponda e Calò spazza.

4’ st. Tiro cross completamente fuori fase di Adamo

1’ st. Si riparte: Ceesay per Celia nel Cesena.

48’ pt. Finisce il primo tempo, con il Cesena sotto 1-0 a Bolzano. Il Cesena, pur tenendo palla per il 75% del match non ha creato praticamente nulla. Sembra di essere tornati indietro di 4 mesi, in quel dicembre nero, quando, dopo la sosta, il Cesena fece una fatica immane a ripartire

47’ pt. Ammonito Molina per fallo su Celia: è il secondo del Sudtirol dopo El Kaouakibi, sanzionato due minuti fa

45’ pt. Dal punto di vista fisico, il Sudtirol sta “calpestando” il Cesena. Due minuti di recupero

42’ pt. Colpo alla testa per Shpendi dopo uno scontro con Pietrangeli.

41’ pt. Fallo di mano di Pietrangeli sulla fascia. Punizione laterale per il Cesena. Pyythia spazza il cross di Calò

39’ pt. Primi tiri del Cesena: ci prova Ciofi da 20 metri, ma Veseli respinge, a rimbalzo va Saric, che calcia ancora in modo poco pulito Saric, che con il destro chiama comunque alla parata a terra Adamonis.

36’ pt. Due errori di Saric su due offensive bianconere: prima svirgola il tiro con il destro, spazzando l’area, su sponda di Calò; quindi, sul prosieguo, potrebbe mandare Shpendi verso la porta ma cerca Celia con una palla imprendibile

32’ pt. Punizione laterale per il Cesena: fallo di Prestia su un Pietrangeli insuperabile di testa sul cross di Calò.

29’ pt. Pietrangeli e Shpendi si spintonano fuori dal campo: punito con il giallo solo il centravanti bianconero

27’, SUDTIROL IN VANTAGGIO. Al primo tiro, il Sudtirol passa. Pyythia fa correre Odogwu, che entra in area e sull’uscita di Klinsmann tocca indietro per Pyythia, che insacca in scivolata anticipando Mangraviti

23’ pt. Incredibile punizione fischiata da Pezzuto al Sudtirol, con Saric che aveva anticipato in modo pulitissimo Praszelik sulla fascia laterale. Calcia Praszelik, El Kaouakibi alza di testa e Klinsmann va a bloccare in uscita senza lasciare che la palla esca sul fondo

19’ pt. Occasione per il Cesena, con Shpendi anticipato da Veseli a un metro dalla porta su cross da destra prolungato da Mangraviti

18’ pt. Pietrangeli chiude Shpendi in corner: schema nuovo e strano non riuscito.

15’ pt. Tavsan pescato in fuorigioco su lancio di Calò. Nessuna conclusione nel primo quarto d’ora

12’ pt. Fallo di Celia su Molina nella metà campo di casa e giallo per il terzino bianconero

8’ pt. Giornata gradevole, con oltre 20° di temperatura. Nel settore ospiti ci sono più o meno 500 dei 624 tifosi bianconeri attesi

7’ pt. Adamo conquista il primo corner del match dopo una bella iniziativa di Celia. Respinta la battuta di Calò dalla bandierina

3’ pt. Cesena con il 3-4-2-1 con Saric sulla trequarti sinistra, mentre Tavsan agisce sulla trequarti destra

2’ pt. El Kaouakibi, Pietrangeli e Veseli sono i tre difensori centrali del Sudtirol, con Kofler a centrocampo

1’ pt. Si parte: primo pallone per il Cesena



Mentre le squadre scendono in campo, ecco arrivare la conferma: il pullman degli Ultras ha perso una gomma posteriore in seguito ad una foratura tra Affi e Trento, al confìne tra Veneto e Trentino. Ora un pullman del coordinamento sta provando ad andare a recuperare gli Ultras, ma non si sa quando i gruppi della curva Mare riusciranno ad arrivare a Bolzano

Qui al Druso arriva ora la notizia che il pullman su cui viaggiano gli ultras bianconeri avrebbe forato: c’è quindi il rischio che i gruppi della curva Mare non riescano ad arrivare in tempo allo stadio Druso. Ricordiamo che c’è stato il sold-out con tutti i 624 biglietti del settore ospiti che sono stati venduti.

Formazione annunciata per il Cesena, da valutare il modulo che sceglierà Castori per il Sudtirol: probabile che sia il classico 3-5-2 ma con Molina interno di centrocampo ed El Kaouakibi come esterno destro a tutto campo. La sorpresa è rappresentata da Casiraghi in panchina.