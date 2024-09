Raffaele Celia ha deciso la gara di Pisa e ha segnato di nuovo nella stessa porta all’Arena Garibaldi-Anconetani: “Pisa mi porta bene e tornare qua mi dava buone vibrazioni. Abbiamo affrontato la gara con l’atteggiamento giusto e non era scontato. Sono felice per il gol e per la mia partita in generale. Bravi tutti quelli che fin qui hanno giocato meno a farsi trovare pronti”.