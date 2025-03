Brescia-Cesena e il realista Mignani: “La classifica? Per noi conta solo il presente e la prossima partita”

Il Cesena cerca conferme dopo un mese ricchissimo di punti e di soddisfazioni. Sabato (ore 19.30) i bianconeri cercano altri punti per consolidare un’ottima classifica in casa di un Brescia in netta difficoltà, con la posizione del tecnico Rolando Maran tornata in bilico. Lo stadio sarà piuttosto freddo, visto che il Tar ha respinto il ricorso dei tifosi del Cesena contro le limitazioni per la trasferta e gli ultras di casa (da sempre gemellati con i bianconeri) saranno solidali con gli amici di sempre, disertando la curva. Così Michele Mignani alla vigilia: “Le nostre prospettive in campionato? Non mi pongo mai delle aspettative, per me l’aspettativa più vicina è la prossima partita contro il Brescia, poi a fine campionato vedremo dove siamo arrivati”.

Il tecnico bianconero sta ottenendo il massimo ruotando gli effettivi della rosa, spesso sorprendendo con la formazione iniziale: “Non vado mai a guardare indietro, non so se abbiamo mai fatto due formazioni consecutive uguali, vi assicuro che non guardo quello. Guardo la condizione dei ragazzi, il tipo di avversario, e anche domattina sceglieremo con grande serenità”.

Regolarmente a disposizione Manolo Adamo, che si candida a tornare titolare dal primo minuto.