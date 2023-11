Calcio D, il Ravenna vince il derby e torna solo al comando. Colpo Victor, bloccata l’Imolese sul pari, tonfo del Forlì.

Sabbatani e Alluci sul finire dei due tempi regalano il derby al Ravenna sul campo della Sammaurese. I giallorossi tornano primi da soli visto che l’Imolese si fa stoppare in casa dal Sant’Angelo (2-2). Bene il Victor San Marino che vince 2-0 nella tana del Progresso ed è secondo: in gol Morelli e D’Este. Tonfo del Forlì che perde al Morgagni contro il Corticella (1-3). Nel girone F male di nuovo lo United Riccione che scivola in casa contro il Chieti (1-2) nonostante il vantaggio iniziale di Ferrara.