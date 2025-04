Domenica Cento-Unieuro: sfida tra due squadre rinate nel girone di ritorno

Due rette parallele possono mai incontrarsi in un punto? Sì, se questo punto è l’ultima giornata della regular season di un campionato. Benedetto Cento e Pallacanestro 2.015 Forlì sono questi due percorsi, che distanti tra loro in classifica, si sono dipanati però sulla stessa scia e sostanzialmente in parallelo lungo tutto un girone di ritorno ottimo per entrambe, “al punto” da farle arrivare a una vittoria dalla conquista di un differente, ma importantissimo obiettivo: la salvezza diretta per gli emiliani, il quarto posto con vantaggio iniziale del fattore campo nei play-off, per i romagnoli.

È esattamente in questo punto che le due rette si incontrano e si scontrano: un incrocio di destini in 40’ cui si arriva partendo dalla necessità per entrambe di conquistare il successo per raggiungere il traguardo prefissato e da cui inevitabilmente si ripartirà in direzioni diverse a seconda di chi lo otterrà. Miglior finale possibile per il film del campionato.