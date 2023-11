Basket contro la violenza sulle donne: magliette speciali alla Novipiù Cup

La Pallacanestro Forlì 2.015 scende in campo per l’eliminazione della violenza contro le donne. Oltre ad aderire all’iniziativa di LNP che coinvolge i campionati di A2 e B, in occasione della seconda giornata della Novipiù Cup - Torneo Città di Forlì in corso all’Unieuro Arena, i capitani di ciascuna squadra, prima di ogni partita in programma oggi, 25 novembre, indosseranno una maglietta con il messaggio “Gridalo, stop alla violenza sulle donne” tradotto in diverse lingue e, sul retro, il numero verde antiviolenza e antistalking 1522.