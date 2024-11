La E-Work alle 20.30 al PalaBubani contro Sesto San Giovanni per regalarsi un’altra notte da sogno

Forte dei 6 punti e del quarto posto in classifica, la E-Work vuole regalarsi un’altra serata da ricordare. Al PalaBubani-Bcc arriva stasera alle ore 20.30 la Geas Sesto San Giovanni, in crisi di risultati. Il tecnico delle romagnole Seletti mette subito in guardia. «Le nostre avversarie vengono da un periodo sfortunato, soprattutto per via del calendario, visto che hanno già affrontato Schio e Venezia. Hanno perso inaspettatamente contro Derthona, ma sono tra le squadre più forti del campionato. Fanno anche l’Eurocup e dunque hanno costruito una rosa attrezzata per il doppio impegno, esperta, profonda e talentuosa, con dieci giocatrici dieci. Conosco bene Spreafico, perché l’ho allenata ai tempi di Costa Masnaga: è tra le migliori tiratrici italiane in circolazione e infatti è stabilmente nel giro della nazionale, così come Trucco. Sotto canestro c’è Moore, una delle lunghe più produttive dell’intera A1. Makurat è un’ala piccola molto fisica e pericolosa, con esperienze di rilievo a Sassari e Venezia, mentre il play tutto fosforo è Gina Conti. Le cosiddette riserve sono giocatrici del calibro di Orsili, ex Virtus Bologna, Gwathmey, Gustavsson, Conte e Barberis. La loro pallacanestro è intelligente e controllata, mai improvvisata».

Al netto delle qualità del Geas, la E-Work Faenza ci crede, eccome: «Le nostre possibilità sono legate al fatto di giocare una partita straordinariamente solida e di sfruttare il buon momento emotivo e mentale che stiamo attraversando».

Sarà fondamentale partire con l’approccio giusto, soprattutto in difesa: «Abbiamo la grande occasione di qualificare la nostra stagione verso l’alto, sarebbe stupendo. Ma ci vorrà un impatto con la gara ben diverso da quello di domenica scorsa con l’Alpo. Dovremo giocare forte fin da subito, non solo nell’ultima parte. Mi aspetto un palazzetto d’altri tempi e un bel sostegno del pubblico, che si sta identificando con questa squadra».

Roumy mvp di ottobre

Intanto, il club romagnolo porta a casa un importante riconoscimento: la Lega basket femminile ha infatti proclamato Sara Roumy quale mvp del campionato di A1 per il mese di ottobre. Attualmente seconda miglior realizzatrice del campionato, l’ala francese della E-Work Faenza ha una media di 20,2 punti a gara e ha guidato le manfrede a questo grande inizio di stagione.