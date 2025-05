Ginnastica artistica, grandi soddisfazioni per il Csi Cesena a Cesenatico - Gallery

Giornate intense quelle del 26 e 27 aprile a Cesenatico per il Centro Olimpia Ginnastica Artistica del Csi Cesena, che ha visto impegnate 36 ginnaste ai campionati regionali Csi di ginnastica artistica. Accompagnate dagli allenatori Irene Santarini, Elena Grossi, Beatrice Baldazzi, Tea Pasolini, Adriana Palma, Giulia Casadei e Giovanni Boschi. Tutte le ginnaste hanno portato a termine un’ottima gara e con orgoglio hanno portato in alto il nome del Centro Olimpia e del Csi Cesena. Il primo giorno si sono alternate in campo gara la categoria delle Lupette e Tigrotte Medium. In quest’ultima categoria rappresenterà la squadra ai campionati nazionali di Lignano Sabbiadoro Carlotta Amati.

La mattinata di domenica è stata la più impegnativa dove hanno gareggiato le categorie Allieve, Ragazze, Junior e Senior Medium, e Ragazze, Junior e Senior Large. Giornata ricca di successi dove si sono viste salire sul gradino più alto del podio Matilde Rossi della categoria Senior Large nella specialità Minitrampolino oltre al 5° posto conquistato nella specialità corpo libero. Lisa Contucci ha conquistato il titolo di vicecampionessa regionale categoria Senior Large in quanto 2° classificata specialità trave e 3° classificata specialità corpo libero. Buono il risultato nella stessa categoria di Giulia Campidelli che assieme alle altre atlete rappresenterà il Centro Olimpia a Lignano Sabbiadoro nella specialità corpo libero grazie alla conquista del 4° posto nel corpo libero.

Trionfi anche per la Cat. Senior Medium: Emma Morri 5° classificata specialità trave, Rachele Bianchi 5° classificata specialità volteggio e Alice Giorgetti 5° classificata specialità corpo libero, 3° classificata specialità volteggio e Carlotta Anelli cat. Ragazze Large.

Tutte classificate ai campionati nazionali CSI in programma dall’1 all’11 giugno 2025 a Lignano Sabbiadoro.