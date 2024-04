Quali caratteristiche devono avere le scarpe antinfortunistiche

Le scarpe antinfortunistiche rappresentano un elemento fondamentale nell'abbigliamento di sicurezza per molte professioni. Dalle costruzioni alla manifattura, queste calzature sono progettate per proteggere i piedi da infortuni che possono verificarsi in ambienti di lavoro rischiosi. Ecco le caratteristiche principali che dovrebbero avere per assicurare sia sicurezza che comfort.

Una delle prime caratteristiche da considerare è il materiale di costruzione. Le scarpe da lavoro antinfortunistiche devono essere realizzate con materiali resistenti come il cuoio o materiali sintetici avanzati che offrono durabilità e protezione. È essenziale che siano impermeabili, resistenti all'olio e ai prodotti chimici e che offrano una buona resistenza all'abrasione. Inoltre, i materiali devono permettere una sufficiente traspirazione per evitare l'accumulo di umidità e garantire il comfort durante l'uso prolungato.

La punta rinforzata è un must per le scarpe antinfortunistiche. Tradizionalmente realizzata in acciaio, oggi si utilizzano anche materiali come l'alluminio o compositi avanzati che riducono il peso senza compromettere la protezione. Questa parte della scarpa è progettata per proteggere le dita dei piedi da impatti fino a una certa forza misurata in joule, come specificato dalle normative di sicurezza europee (EN 20345).

Una suola antiscivolo è cruciale per prevenire cadute in ambienti di lavoro scivolosi. Le suole devono offrire una buona aderenza su diversi tipi di superfici, comprese quelle bagnate o unte. Inoltre, la presenza di una lamina antiperforazione integrata nella suola protegge il piede da oggetti appuntiti come chiodi o viti che potrebbero penetrare dalla parte inferiore.

Nonostante la robustezza, le scarpe antinfortunistiche devono anche essere comode. Questo significa che devono avere un adeguato supporto ergonomico, come solette imbottite e supporto per l'arco plantare, per ridurre la fatica e sostenere la postura corretta. Un buon sistema di allacciatura permette di adattare la calzatura alla forma del piede, aumentando la stabilità e riducendo il rischio di distorsioni.

Infine, è importante che le scarpe soddisfino o superino le normative di sicurezza vigenti, come la già citata EN 20345. Questo garantisce che le scarpe siano state testate e approvate per i rischi specifici del settore di utilizzo. Il design delle scarpe può variare notevolmente a seconda delle esigenze specifiche: alcune sono progettate per essere leggere e agile, altre sono più robuste e rinforzate per ambienti di lavoro più estremi.

Le scarpe antinfortunistiche sono un investimento essenziale per la sicurezza sul lavoro. Scegliere il modello giusto, che combina protezione, comfort e durabilità, può fare la differenza nel prevenire infortuni e migliorare la produttività. Assicurarsi che rispettino le normative di sicurezza vigenti è altrettanto cruciale per una protezione efficace.