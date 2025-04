Preso mentre cede cocaina, dopo la perquisizione in casa viene denunciato anche per abuso edilizio

SAVIGNANO SUL RUBICONE. Ne pomeriggio di sabato scorso a Savignano sul Rubicone una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha notato un uomo, conosciuto come consumatore di stupefacenti, salire a bordo di un’auto e intrattenersi in modo sospetto con il conducente; gli agenti sono intervenuti per capire cosa stesse accadendo e hanno così potuto vedere che i due stavano scambiandosi qualcosa.

Ne è scaturita una perquisizione all’esito della quale sono stati trovati e sequestrati quattro involucri di cocaina, per circa un grammo e mezzo, che il conducente dell’auto, un albanese di 31 anni, stava cedendo al passeggero.

Dopo alcune ricerche, è stato altresì individuato il domicilio dello spacciatore, che è stato perquisito.

L’uomo è stato denunciato per spaccio di droga, mentre l’acquirente è stato segnalato all’Autorità di pubblica sicurezza.

Nell’individuazione del domicilio del primo, nel centro di Savignano sul Rubicone, si è altresì accertato che questo era costituito da vani illecitamente trasformati in abitazione e pertanto il proprietario dell’immobile è stato denunciato per abuso edilizio.