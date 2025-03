Santa Sofia: mamma trovata morta in banca: l’ultimo saluto a Denise Bardi

Saranno celebrati oggi i funerali di Denise Bardi, la 47enne bancaria trovata priva di vita nella filiale IntesaSanpaolo di via Marconi. La funzione sarà celebrata alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia, dove la salma arriverà alle 11. Dopo la funzione verrà tumulata nel locale cimitero.

Intanto con il passare delle ore non si attenua lo sgomento per l’improvvisa scomparsa di una donna, madre di tre figli di età compresa tra 16 e 6 anni, apprezzata sia sul lavoro sia nelle varie attività in cui era inserita e impegnata.

Anche la dinamica degli eventi ha lasciato tutti senza parole: Denise è stata trovata ormai senza vita alla sua postazione di lavoro della filiale bidentina della banca, colpita da un improvviso malore che non le ha lasciato scampo. A dare l’allarme i familiari che non l’hanno vista rientrare. In quei minuti di mercoledì pomeriggio la 47enne era rimasta sola in banca. Una comunità sotto choc che oggi le darà l’ultimo saluto carico di commozione.