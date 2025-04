San Marino, animali avvelenati: denunciato un uomo

Animali avvelenati: la Polizia Civile ha fermato e denunciato un uomo (già noto alle forze dell’ordine) su cui grava il sospetto di essere il responsabile degli avvelenamenti di cani che hanno caratterizzato il territorio di Fiorentino. Nella serata di ieri l’anziano è stato interrogato al comando della Polizia Civile per poi venire denunciato a piede libero. La Polizia Civile ha attentamente visionato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti sul territorio. L’attenzione degli investigatori si è concentrata in particolare su un veicolo che transitava nelle aree interessate dal ritrovamento delle esche avvelenate. Grazie a queste immagini è stato possibile risalire alla targa del mezzo e di conseguenza identificare il conducente. Le indagini proseguono senza sosta per chiarire ogni aspetto della vicenda e garantire la sicurezza della collettività.

La Polizia Civile e la Gendarmeria invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione durante la permanenza in aree pubbliche, in particolare se accompagnati da animali domestici, in quanto non si esclude la possibile presenza di ulteriori esche sul territorio. Si raccomanda di segnalare tempestivamente qualsiasi elemento sospetto alle autorità competenti.