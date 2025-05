Visit Rimini: “Turismo, puntiamo ancora sull’estero, ecco come si rilancia il mercato russo”

«Mercato russo da rilanciare, comparto alberghiero da riqualificare, affitti brevi da monitorare per evitare ogni forma di evasione». Stefano Bonini, presidente d i Visit Rimini , indica la strada da seguire per attrarre nuovi vacanzieri, potenziare arrivi e presenze e riportare furbi e furbetti nell’alveo della legalità. «Se il turismo interno è fermo a causa di bassi stipendi e crisi economica – puntualizza il manager riminese -, quello estero continua a crescere. E’ lì, quindi, che dobbiamo puntare, potenziando i collegamenti e migliorando la qualità, peraltro già alta, dell’offerta alberghiera».

«Tutti gli indicatori ci dicono che, salvo stravolgimenti dell’ultima ora, sarà in linea con quella del 2024. Per cui meno italiani: lo scorso anno, a causa della crisi economica, registrammo un calo dello 0,6%, con un picco ad agosto del -4,5%. Ma più stranieri: sempre lo scorso anno, su 7.242.295 pernottamenti, la quota estera pesò per il 36% del totale, con una crescita del 3% sul 2023 e con un picco ad agosto del +8% sempre sul 2023».

