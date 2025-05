Rimini. Nuovo stadio, Ciuffarella: “Situazione complessa, approfondimenti con la sovrintendenza”

«La situazione “nuovo stadio” è complessa. Ci sono alcuni aspetti da verificare. Per questo tra una decina di giorni verrò a Rimini per una serie di incontri». Antonio Ciuffarella, titolare di Aurora Immobiliare, società capofila del Raggruppamento di imprese nel quale figura anche la Rimini calcio, rompe il silenzio. E, in una città già concentrata sui play off promozione e in attesa di conoscere il futuro “all’inglese” della loro “casa”, annuncia quelli che potrebbero diventare i passaggi determinanti per la definizione del nuovo gioiello “Neri”. «Intanto – precisa Ciuffarella - ci saranno importati approfondimenti da fare con la sovrintendenza. Per quanto riguarda la facciata storica, ma non solo. Perché molto è legato a questo passaggio. Dopodiché seguiranno altri appuntamenti con i vari enti competenti. In primis col Comune. Una cosa è certa: ci saranno novità». Non aggiunge altro l’imprenditore laziale, noto per aver realizzato il moderno stadio di Frosinone. E sul progetto di fattibilità tecnico-economica che aveva annunciato per il mese prossimo («Ci stiamo lavorando e lo consegneremo in Comune entro giugno», aveva dichiarato) puntualizza: «Vedremo, molto dipenderà dall’esito degli approfondimenti e degli incontri. Del resto davanti ad un’opera così importante ci sono tanti aspetti da considerare: spazi, costi e sostenibilità economica. Comunque, vedrete che tra una decina di giorni ci saranno interessanti novità».