Rimini, allerta meteo sempre in tempo reale: «Così avviseremo subito i cittadini»

«Uno strumento in più che ci permetterà di dare informazioni precise alla cittadinanza». Così Juri Magrini, assessore alla Protezione civile di Rimini, ha commentato la scelta della giunta di aderire alla Convenzione aperta con cui le Amministrazioni comunali dell’Emilia Romagna gestiscono bollettini e comunicazioni sul meteo. Tramite l’accesso ad una pagina web apposita sarà possibile fornire aggiornamenti in tempo reale alla popolazione. E l’adesione non comporterà «alcun impegno finanziario o contabile a carico del bilancio del Comune». Uno strumento che, specie dopo gli eventi alluvionali del maggio scorso, non può non apparire indispensabile. L’applicazione “Allerta meteo Emilia Romagna” spalanca le porte anche a Rimini. Gestita dall’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e dall’agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, la pagina web accoglierà anche le comunicazioni relative alla città di Fellini. La giunta comunale, che ha notificato la delibera lo scorso 28 novembre, riconosce così «l’urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto». Contro il clima e le sue nefaste conseguenze, insomma, è tempo di correre ai ripari. E il primo strumento per farlo è proprio l’instaurazione di un filo diretto con i cittadini. «Condividiamo l’operato della regione Emilia Romagna - sono le parole dell’assessore Magrini, che puntualizza anche sulle motivazioni che hanno spinto il Comune a procedere in questo senso -. È un’adesione di cui si discuteva già da tempo, anche da prima di maggio».

Tramite l’applicazione, l’Amministrazione potrà fornire consigli e norme di comportamento da seguire in situazioni di emergenza. Sarà altresì possibile diramare allerte e bollettini, con anche una sezione dedicata al monitoraggio degli eventi in corso in tempo reale. La pagina web dedica infine spazio alle previsioni meteo, nonché ad informazioni su zone a rischio idrogeologico e sul pericolo alluvioni. Per l’utente, il recupero delle nozioni è semplificato ai minimi termini: non serve far altro che selezionare il comune di interesse nella barra di ricerca, con possibilità anche di scaricare il piano di protezione civile relativo.