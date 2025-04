Montefiore Conca, il borgo illuminato da torce e fuochi per la processione del Venerdì Santo

MONTEFIORE CONCA. Venerdì 18 aprile, Montefiore Conca ha vissuto uno dei momenti più intensi e suggestivi della propria tradizione: la storica Processione del Venerdì Santo, che ha richiamato numerosi fedeli e visitatori nel borgo illuminato da torce e fuochi, in un’atmosfera di raccoglimento e spiritualità.

Il corteo, partito dal Convento dei Cappuccini e animato da decine di figuranti in abiti d’epoca, ha saputo emozionare i presenti, offrendo una rappresentazione toccante della Passione di Cristo. Commovente, come ogni anno, la partecipazione dei bambini nel ruolo degli angioletti, custodi dei simboli della Passione.

«L’Amministrazione comunale di Montefiore Conca», si legge in una nota, «desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: in particolare alla Pro Loco, alle confraternite, ai figuranti, ai volontari e a tutta la comunità che con impegno e passione ha reso possibile questa rievocazione, mantenendo viva una tradizione secolare che rappresenta l’anima più profonda del paese. Un momento di fede, memoria e condivisione che conferma Montefiore Conca come custode di un patrimonio culturale e spirituale unico».