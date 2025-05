Meteo Romagna, l’anticipo d’estate sta finendo: da domenica pioggia e temperature in netta discesa

L‘anticipo d’estate durerà fino a domenica, quando in serata arriverà un deciso peggioramento, con pioggia e temperature in discesa almeno fino a mercoledì. Già da domenica 4 maggio, secondo il bollettino Arpar, avremo cielo sereno o poco nuvoloso fino al primo pomeriggio, nuvolosità in progressivo aumento nelle ore successive, più consistente a ridosso dei rilievi, con possibilità di qualche rovescio o temporale sparso. Nel corso della tarda serata-notte tendenza a peggioramento con precipitazioni sparse a carattere di rovescio temporalesco che interesseranno rapidamente tutto il territorio regionale.

Da lunedì 5 maggio, come riporta Arpae Emilia-Romagna, una saccatura in discesa da nord verso il settore occidentale del Mediterraneo determinerà condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse che localmente assumeranno anche carattere di rovescio o temporale, più probabili ad inizio periodo. Le temperature subiranno una flessione, più marcata nei valori massimi, che si attesteranno attorno ai 18 gradi tra martedì e mercoledì.