La dea bendata bacia Rimini: il biglietto da un milione di euro della Lotteria Italia venduto a Monte Colombo-Montescudo al Bar della Rocca. “Pensiamo sia uno del paese”

Un milionario in più nel Riminese. Il quinto premio della Lotteria Italia 2023 da un milione di euro è stato infatti vinto dal possessore del tagliando N 454262. Il biglietto, come riporta Agipronews, è stato venduto a Monte Colombo-Montescudo dove nella serata dell’Epifania è già partita la caccia al fortunato vincitore. Il tagliando è stato venduto al Bar della Rocca, in via della Rocca 8. Nottata in bianco per molti in paese mentre sui social sono partite le indiscrezioni sul possibile vincitore. C’è chi ipotizza sia qualcuno della piccola frazione di Gaiano, altri convinti che si tratti comunque di qualcuno del paese, mentre c’è chi non esclude che possa essere stato qualche turista di passaggio.

“Abbiamo saputo della vincita durante la trasmissione di ieri sera in onda su Rai 1, poi stamattina quando siamo arrivati nella nostra attività abbiamo capito che il biglietto vincente era stato venduto qui. – spiega ad Agipronews Eleonora Guiducci, titolare dell’attività – Ora è passato troppo poco tempo per capire chi possa aver vinto il milione e nessuno si è ancora palesato per dichiarare la vincita”. Il bar è frequentato prevalentemente da abitanti del posto. “Pensiamo sia uno del paese o delle zone limitrofe e la nostra speranza è che abbia vinto proprio uno di queste parti”. Per il “Bar della Rocca” è la prima vincita milionaria, ma già in passato il Gratta e Vinci aveva regalato delle emozioni. “Ci sono state diverse gioie per i nostri clienti, la maggiore nel 2019 quando un fortunato giocatore si portò a casa ben 100mila euro”, conclude.

180 giorni di tempo

Ad ogni modo, il vincitore avrà sei mesi di tempo per incassare la vincita. I vincitori, riporta Agipronews, «hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente».

Gli altri premi

Premi minori da 20mila euro in Romagna sono stati vinti nel Ravennate dai possessori dei biglietti P 323423 venduto ad Alfonsine, C 435631 venduto a Russi e B 309933 venduto a Faenza.