Gabicce. Un bike bar all’inizio della Panoramica. Il sogno di Cecilia si realizza

GABICCE. Dal Brasile all’Adriatico. Da Belo Horizonte a Gabicce Monte. La storia imprenditoriale di Cecilia Mendes si arricchisce di un nuovo capitolo. Domenica mattina, alle 11, inaugura il Bike Bar Via Panoramica, un luogo dedicato agli amanti della bicicletta, posizionato al piano terra dello storico locale Eden Rock (in passato discoteca di culto ma da alcuni anni utilizzato solo per matrimoni o altri eventi), con tanto spazio esterno e una spettacolare vista sul mare. Una posizione strategica: proprio all’inizio (o alla fine a seconda della prospettiva) dello splendido giro della strada panoramica che collega Gabicce a Pesaro e che la domenica mattina viene chiuso alle auto e alle moto per lasciare lo spazio solo ai ciclisti.

Dal Brasile all’università a Rimini

La 44enne brasiliana è giunta in Italia, a Rimini, per frequentare il corso di laurea in Economia del Turismo, nel 2000, e dopo la laurea ha iniziato a lavorare nel settore. Quando ha compreso le potenzialità legate al turismo della bici si è messa in proprio e oggi è la titolare di un tour operator che organizza viaggi in Italia legati alla bicicletta (Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Dolomiti, Stelvio, Garda...), di un negozio che vende e noleggia biciclette a Gabicce Monte (partito nel 2019) e da pochi giorni di un bar dedicato ai ciclisti.

«Il mio primo sogno»

«Quello del bike bar è stato il mio primo sogno», spiega Mendes. «Mi piace il mondo della bicicletta e mi piace stare in mezzo alle persone. Il ciclismo, in particolare il cicloturismo, è viaggio, scoperta, libertà. Quando leggo la felicità negli occhi in chi ha appena terminato un giro in bicicletta mi si riempie il cuore. Oggi poi, con l’avvento delle biciclette elettriche, tantissime persone possono fare dei percorsi bellissimi che prima neanche si sognavano di fare. Ma l’invito del bar è rivolto a tutti gli amanti dello sport e delle attività all’aria aperta».

Nel solo 2023 sono stati oltre un migliaio i ciclisti che hanno pedalato grazie a Via Panoramica che oggi conta sette collaboratori fra guide, meccanico, bar e amministrazione. Il Bike Bar sarà aperto tutti i giorni nella stagione estiva con orario 8.30-19.00. In bassa stagione giorni e orari di apertura saranno ridotti. Al suo interno oltre a bevande, colazioni e spuntini (dai taglieri alle degustazioni dei vini, dalle barrette energetiche ai biscotti artigianali) c’è la possibilità di avere l’assistenza base per la bicicletta come l’uso degli attrezzi o la camera d’aria in caso di foratura. E per non farsi mancare niente ci sono anche sgabelli con pedali poggia piedi (e relative corone e catene) e sedie con i braccioli a forma di manubrio da corsa...