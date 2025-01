Dalla piscina di Viserba al nuovo stadio Romeo Neri: per Rimini un 2025 nel segno dell’edilizia sportiva

Il 2025 di Rimini si apre con numerosi progetti di riqualificazione e sviluppo dell’edilizia sportiva.

Uno dei progetti più attesi è la realizzazione della nuova piscina comunale di Viserba, un impianto all’avanguardia che si trova tra via Sacramora e via Baroni possibile grazie a un intervento dal valore complessivo di 10,5 milioni di euro. L’intervento, cominciato nel 2024, quest’anno vedrà un avanzamento importante con il termine dei lavori strutturali fissato per la prima metà dell’anno, mentre il completamento è previsto per gennaio 2026. In particolare, si tratta di una struttura moderna e innovativa, con vetrate che permettono di affacciarsi sul verde circostante, una vasca principale da 10 corsie (25x25 metri) e due vasche per attività come acqua fitness e avviamento al nuoto per bambini.

L’anno appena aperto vedrà al centro anche i lavori allo Stadium che sarà convertito in centro federale per la danza sportiva (FIDS) grazie ai finanziamenti del PNRR. Questo intervento, in fase di completamento per la primavera 2025, renderà possibile l’organizzazione di gare, campionati e attività accademiche, posizionando Rimini tra le città leader a livello nazionale sul versante della danza sportiva. L’obiettivo è quello di realizzare una vera e propria ‘Dance Valley’, consolidando quel binomio Rimini-ballo che caratterizza la storia della città e che è capace di richiamare persone da tutto il mondo, generando un impatto significativo sotto il profilo turistico attrattivo con una stima potenziale di 400 mila presenze l’anno distribuite tra il nuovo centro e la fiera. Lo spazio, inoltre, sarà palcoscenico di eventi culturali, artistici e sportivi, in un’ottica di polifunzionalità.

Protagonista del 2025 anche l’ex area Ghigi, dove i lavori in corso porteranno alla rigenerazione e rifunzionalizzazione del centro sportivo entro dicembre 2025, allo scopo di renderlo un importante polo sportivo di riferimento del territorio. Il progetto, in particolare, include sette campi da calcio (sia in erba che sintetici, di diverse dimensioni) e un campo polivalente, per un investimento totale di 5 milioni di euro, cofinanziato da un contributo di 1,4 milioni ottenuto tramite il PNRR.

Spazio anche al mondo del pallone con lo stadio cittadino Romeo Neri oggetto di un ambizioso progetto di demolizione e ricostruzione. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale della dichiarazione di pubblico interesse per la realizzazione del nuovo impianto, ora la ‘palla’ passa al privato per il progetto di fattibilità tecnico economico. Con un investimento di 45 milioni di euro, l’intervento prevede la realizzazione di un multifunzionale, capace di ospitare non solo eventi sportivi ma anche manifestazioni di grande richiamo per il pubblico grazie anche all’aumento della capienza dei posti coperti, l’avvicinamento delle tribune per migliorare l’esperienza visiva e la creazione di nuovi spazi dedicati al fitness, al wellness, alla medicina sportiva, e anche al baby parking.

Altri interventi completano l’orizzonte sportivo locale, come la pista di atletica. Dopo avere individuato l’area in via Melucci, negli ultimi mesi sono iniziate le verifiche tecniche per la redazione del progetto. In parallelo, avanzano le operazioni per il rifacimento della copertura della palestra CARIM (in chiusura entro fine mese) e i lavori al campo sportivo di Corpolò, la cui conclusione è prevista per la primavera, mentre il pattinodromo di Viserba sarà ripristinato entro la fine di febbraio, a dimostrazione di un piano di interventi diffuso su tutto il territorio. A febbraio, analogamente, ci sarà lo start dei lavori per i nuovi spogliatoi di via della Fiera.