Riccione, da Rossi Oleodinamica un premio di mille euro a tutti i dipendenti verso la festa dei 50 anni

Una notte da oscar per Rossi Oleodinamica e i suoi primi 50 anni tra innovazione e successi. Rossi Oleodinamica, fondata nel 1974 da Lazzaro Rossi a Riccione, festeggia quest’anno il suo 50° anniversario. Classe 1926, Lazzaro era un inventore e fabbro molto rinomato nei dintorni di Riccione. Il suo genio spaziava in tutti i campi e ha lasciato un segno indelebile nella comunità riccionese rimettendo in opera il vecchio orologio dell’Ospedale Ceccarini, che da anni era fermo senza alcuna speranza di ricominciare a scandire il passare del tempo in paese. Oggi, la Rossi Oleodinamica è un punto di riferimento nel settore dei veicoli per la raccolta dei rifiuti, ma questa eccellenza è stata raggiunta anche e soprattutto grazie ai suoi due figli, Galiano e Oscar, che l’hanno portata al successo con un brevetto del 1980: il primo minicompattatore della storia, diventato rapidamente lo standard nel settore della nettezza urbana. La tradizione familiare continua oggi con l’ingresso in azienda dei figli di Galiano e Oscar: Omar, Eleonora e Andrea, che stanno dando un contributo significativo alla crescita dell’azienda, portando innovazione e soprattutto una visione globalizzata della gestione imprenditoriale.

Per celebrare questo traguardo, la Rossi Oleodinamica organizzerà una festa speciale il 24 maggio, interamente a tema “notte degli Oscar”, durante la quale verranno consegnati alcuni premi a clienti e fornitori, come segno di gratitudine per la loro preziosa collaborazione. “Questa celebrazione - sottolinea l’azienda - riflette lo spirito di collaborazione e fiducia che ha sempre contraddistinto l’azienda nel suo percorso di crescita e successo, oltre alla voglia di convivialità e divertimento che da sempre caratterizza i fondatori. Infatti, la cena sarà un vero e proprio evento con ballerini, acrobati e cantanti”.

Ma i festeggiamenti non si limitano solo alla storia passata. Lo scorso anno infatti, Rossi Oleodinamica ha raggiunto un fatturato di oltre 12 milioni di euro. Aumentando dall’anno precedente del 30%. Un risultato straordinario che ha permesso all’azienda di reinvestire buona parte dell’utile per migliorare ulteriormente i suoi prodotti e processi, oltre a distribuire un premio di 1.000 euro a tutti i dipendenti, riconoscendo così il loro contributo fondamentale.

L'azienda ha anche fatto significativi investimenti nel personale, con nuove assunzioni e un grosso ricambio generazione, che hanno contribuito a un notevole abbassamento dell'età media. Molti giovani iniziano a lavorare in Rossi Oleodinamica, ma l'esperienza del passato rimane preziosa. Infatti, oltre a Galiano e Oscar, ancora presenti e attivi in azienda, alcuni storici dipendenti continuano a offrire il loro contributo con esperienza e sapere, aiutando la crescita e il successo dell'azienda.