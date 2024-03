Al lavoro dalle 6.30 fino a tarda sera, la Tabaccheria entra nella storia di Riccione: “Non è facile, ci mettiamo tanto impegno”

La Tabaccheria Balacchi di via Toscana 36 è Bottega Storica del Comune di Riccione. Con l’ingresso nell’Albo e la consegna alla famiglia da parte della sindaca di Riccione, Daniela Angelini, e del presidente della delegazione di Confcommercio Riccione, Alfredo Rastelli, della speciale targa multimediale, entra da oggi anche nel progetto di valorizzazione delle Botteghe Storiche creato da Confcommercio provinciale.

La Tabaccheria Balacchi N.20 ha aperto nel 1967 proprio dove si trova oggi grazie all’intuizione di Gianfranco Balacchi, che ha visto in quella zona non proprio fronte mare, ma molto frequentata da lavoratori e studenti, il luogo ideale per far nascere la sua attività.

Intuizione esatta, perché già due anni dopo è entrata a lavorare nella tabaccheria anche la moglie Franca Di Nocco. Franco e Franca hanno iniziato con il commercio di sigarette sfuse e di sale, allora venduto a peso sulla bilancia in un’attività che era veramente “casa e bottega”: davanti la rivendita, dietro il tavolo per pranzare, al piano di sopra le camere dove andarsi a riposare dopo aver servito clienti ad orario continuato dalle 6,30 del mattino fino a tarda sera.

La grande disponibilità dei coniugi Balacchi era nota, tanto che in molti, in caso di necessità, suonavano il campanello di casa anche la domenica, sicuri che avrebbero aperto le porte della tabaccheria per servirli. Franco ha portato avanti il negozio fino al 2018, ma oggi è il figlio Luca a guidare l’attività di cui ha rilevato la titolarità nel 2012, facendo diventare la Tabaccheria Balacchi un moderno punto di riferimento per tanti servizi: non solo per chi vuole acquistare tabacchi, dolciumi e oggettistica, ma anche come ricevitoria dei giochi di Stato e centro di raccolta per l’e-commerce. A fare capolino qualche volta dopo la scuola Marco e Alice, come prima di loro hanno fatto da bambini papà Luca e zio Massimo, che si divertono a regalare un sorriso e un po’ di fortuna ai clienti.

Così la sindaca Daniela Angelini: “Ci sono attività che hanno contribuito a scrivere la storia di questa città, cresciuta attraverso il sacrificio dei propri operatori. La Tabaccheria Balacchi è proprio un esempio di quella riccionesità operosa, propria di chi non si è mai tirato indietro, sapendo accogliere ogni richiesta del cliente. Diventare Bottega Storica significa anche questo, portare avanti quell’identità locale che ci fa essere una comunità”.

Felice Luca Balacchi, titolare della Tabaccheria: “Questo riconoscimento rende merito ai tanti anni di lavoro della nostra famiglia, impegnata in questa attività da due generazioni. Certo, ci dice anche che non siamo più giovani, ma per tutti noi è sempre stato un piacere poter essere al servizio della comunità e continua ad essere così anche oggi. In qualche modo questa targa di Bottega Storica ci dà ragione, perché significa che le cose hanno funzionato: non è facile portare avanti le attività commerciali per così tanto tempo. I meriti ci sono e ce li prendiamo: sicuramente è un grande piacere entrare nella storia della nostra Riccione”.

Chiusura per Alfredo Rastelli, presidente delegazione Confcommercio Riccione: “E’ sempre un piacere quando vengono riconosciuti i meriti a famiglie che portano avanti attività di vicinato come la Tabaccheria Balacchi, importanti per dare servizi fondamentali ai cittadini anche in zone non prettamente centrali o turistiche, ma non per questo meno importanti nella vita dei riccionesi. La disponibilità e la passione per il lavoro che hanno sempre contraddistinto i signori Balacchi sono rimaste in tabaccheria grazie al figlio Luca, che negli anni ha preso in mano l’attività aggiungendo sempre nuovi servizi e facendola restare così al passo con i tempi. Quello di Bottega Storica è un riconoscimento pienamente meritato”.