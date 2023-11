Alluvione. A Modigliana Hera conclude lavori alle fogne da 700.000 euro. Ripristinato e migliorato anche l’impianto di depurazione

Si sono conclusi i lavori per il ripristino delle fogne di Modigliana, uno dei Comuni della provincia di Forlì-Cesena più colpiti dall’alluvione dello scorso maggio. La sistemazione del sistema fognario-depurativo, spiega la multiutility, è stato “lungo e complesso”. Gli interventi, per un investimento che supera i 700.000 euro, hanno permesso di mettere in sicurezza alcuni tratti di rete più esposti alle piene dei corsi d’acqua, soprattutto lungo la sponda sinistra del Marzeno, dove sono state realizzate delle opere di protezione con la posa di oltre 2.500 tonnellate di massi ciclopici.

Altri interventi hanno riguardato il ripristino di tratti fognari in punti idraulicamente e geograficamente difficili e completamente divelti dalle piene, come quello lungo la sponda sinistra del torrente Acerreta, in un cantiere eseguito assieme al Comune. Ulteriori lavori hanno interessato i collettori vicini al centro storico. Anche l’impianto di depurazione aveva subito notevoli danni a causa di limo e sabbia che vi erano entrati, ma grazie a una serie di interventi l’impianto è stato ripristinato e ora è funzionante per l’intera cittadina. Con l’occasione sono state aggiunte migliorie dal punto di vista energetico, installando nuovi e più efficienti sistemi di diffusione dell’aria, si spiega.

“Le opere eseguite da Hera hanno ripristinato la rete fognaria e la funzionalità del depuratore che erano state compromesse dalle ondate di piena verificatesi nel mese di maggio”, precisa il sindaco Jader Dardi, che alla multiutiluty ha chiesto di proseguire con le attività di rifinitura finalizzate a mantenere il sistema fognario depurativo di Modigliana “efficiente, valido e soprattutto resiliente, in grado di affrontare le sfide ambientali ormai sempre più frequenti”.