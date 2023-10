Massa Lombarda, la morte di Oreste Pagani, fondatore di Oremplast innamorato del tennis

Ti accoglieva sempre con un gran sorriso, con la gioia e l’amore per la vita che sapeva trasmettere. È morto ieri mattina a 85 anni Oreste Pagani, un vero e proprio punto di riferimento per la comunità di Massa Lombarda.

Pagani era il presidente della Oremplast, azienda massese da lui fondata nel 1972, produttrice di componenti in plastica mediante stampaggio, una delle realtà imprenditoriali più importanti e dinamiche del territorio. Un imprenditore che oltre al lavoro amava lo sport, tanto da abbinare la sua azienda al Circolo Tennis Massa Lombarda dove sono cresciute generazioni di giocatori. Grazie a lui è nato il palazzetto, il PalaOremplast, che ospita le partite di A1 di tennis del Ct Massa: grazie al supporto della famiglia Pagani da anni va in scena ogni fine agosto uno dei tornei nazionali Open più importanti della Penisola. Che la situazione fosse seria si era capito venerdì scorso, quando non c’era nessuno della famiglia Pagani alla presentazione ufficiale della squadra del Ct Massa che la domenica successiva avrebbe debuttato in A1 contro il Tc Rungg di Bolzano.

Oreste Pagani è stato un pioniere nell’imprenditoria locale, ha creato un’azienda importante nel panorama economico ravennate, ma non ha riservato solo a se i suoi talenti: ha cercato di redistribuire nella società, aiutando i giovani che volevano fare sport, una parte delle sue fortune imprenditoriali. Un impegno vissuto sempre con gioia, con quelle strepitose chiose in dialetto romagnolo attraverso le quali era solito trasmettere messaggi importanti o semplici battute. Un uomo che ha lasciato una grande impronta ed una realtà meravigliosa dietro di se, con i figli Giancarlo e Paolo.

«Dal 2004 collaborava con il Circolo Tennis Massa Lombarda come main sponsor - dice il vicepresidente del circolo. Fulvio Campomori -. Con la famiglia Pagani si era creato un sodalizio vincente, essere partner significa guardare insieme nella stessa direzione, ed è quello che abbiamo fatto in questi anni con Oreste e tutta la sua famiglia. Oreste era un guida per tutti noi, esempio di forza e di grinta, nostro primo tifoso, non lo dimenticheremo mai. Personalmente mi mancherà la sua stretta di mano che mi dava l’energia e la forza di andare avanti».

La camera ardente di Oreste Pagani si terrà domani dalle 9 nella camera mortuaria dell’ospedale civile di Lugo. I funerali si svolgeranno sabato 14 partendo alle 10 dalla camera mortuaria di Lugo per la Oremplast, dove Oreste saluterà per l’ultima volta la sua adorata azienda. Dopo si proseguirà per la Chiesa parrocchiale di San Paolo per la santa messa.