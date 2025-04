Primo compleanno per l’Hub Stazione, il progetto dedicato a giovani, imprese e innovazione realizzato dal Comune in collaborazione con la coop. sociale Officina Immaginata che da aprile 2024 gestisce le attività all’interno della vecchia stazione ferroviaria riqualificata in piazza della Repubblica. Per festeggiare, è stato organizzato un laboratorio di stampa serigrafica, a cura di Polinomio Studio, dove i partecipanti hanno personalizzato una t-shirt o una borsa con una grafica esclusiva. «L’Hub Stazione è un punto di riferimento per i giovani del territorio - commenta il sindaco Matteo Montanari -. Un progetto che ha visto un luogo importante ma in disuso trasformarsi in uno spazio innovativo e ricco d’opportunità. In soli dodici mesi è diventato vivo e partecipato e sarà sempre più un punto chiave per formazione, innovazione e socialità giovanile, offrendo gratuitamente servizi fondamentali. È un esempio concreto di come investire nei giovani significhi investire nel futuro del nostro territorio».