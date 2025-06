Imola, via libera al nuovo polo logistico Md

A Imola le commissioni consiliari I e III hanno approvato, in modo congiunto, l’Accordo di programma per la realizzazione di un nuovo polo logistico di 60.000 metri quadrati da parte di Md spa nell’ambito APF6, in via Selice, nei pressi del casello autostradale A14. Lo annuncia il Comune, affermando che “si tratta di un investimento strategico per il territorio” e che il progetto “si inserisce all’interno della pianificazione metropolitana, nel rispetto della Carta per la logistica etica e dell’Intesa territoriale per la qualità del lavoro”. Il polo Md, assicura l’amministrazione, “sarà caratterizzato da altissimi standard ambientali, con edifici progettati secondo i criteri Leed: riduzione dei consumi idrici, utilizzo di energie rinnovabili, alto isolamento termico e acustico, illuminazione a led e pannelli fotovoltaici”. Inoltre, saranno realizzate “infrastrutture green come colonnine di ricarica per mezzi elettrici e ampi parcheggi”, ed è anche prevista “una rigenerazione completa dell’area, con interventi di riqualificazione paesaggistica e piantumazione di oltre 250 alberi, a compensazione ambientale”. Il progetto sarà accompagnato da una serie di opere pubbliche a carico dell’azienda per un valore di oltre 2,3 milioni di euro, tra cui “nuova viabilità con rotatorie su via Selice, allargamento delle carreggiate esistenti, realizzazione di piste ciclopedonali, aree verdi e spazi pubblici di qualità”. L’intervento, si legge poi nella nota, “si colloca in un’area a vocazione produttiva, già individuata dalla pianificazione sovracomunale come hub metropolitano per la logistica”, e il nuovo insediamento “rappresenta una leva concreta di crescita per il territorio”.

Commentando l’approvazione dell’Accordo di programma, il sindaco Marco Panieri e l’assessore alle Attività produttive Pierangelo Raffini la definiscono “un passo importante per lo sviluppo di Imola, un investimento rilevante che porta lavoro, nuove opportunità e crescita in un settore strategico come la logistica, mantenendo al centro valori fondamentali: sostenibilità ambientale, qualità del lavoro e rispetto per il territorio”. L’intervento, aggiungono, “porterà occupazione, darà vita a un’area attrezzata di qualità, spazi verdi, piste ciclopedonali, attenzione alla viabilità e alla mobilità”, il tutto “in coerenza con la pianificazione metropolitana e nel pieno rispetto degli accordi condivisi con le parti sociali, che garantiscono condizioni dignitose per i lavoratori”. Secondo i due amministratori, in sintesi, si tratta di “un esempio concreto di come Imola sappia attrarre investimenti privati creando, al tempo stesso, benefici pubblici e sviluppo armonico”.