In accordo con la Città metropolitana verrà poi riqualificato, finito il cantiere e tagliati tre cipressi, il campo da basket esistente sul retro, con un nuovo accesso da via Guicciardini. Per il momento in forse il ripristino della pista per la corsa, oggi cancellata dal cantiere.

Oltre 5 milioni di euro (gran parte Pnrr, primo cantiere partito) sono stati investiti per il restauro, risanamento conservativo, recupero e adeguamenti normativi. Ora il comune rilancia l’appello a sostenere il cantiere per ulteriori interventi fuori dal progetto già finanziato, attraverso l’Art Bonus che è tuttora attivo e dal quale sono già arrivate alcune centinaia di migliaia di euro in particolare da aziende del territorio. Obiettivo dei lavori, che hanno ottenuto un allungamento dei tempi fino al 2027: una Rocca più accessibile, moderna, polifunzionale e aperta alla città con nuovi spazi. Un ascensore porterà i visitatori con difficoltà di movimento ai camminamenti che sono stati riqualificati nel tratto ad U già praticabile in passato (resta escluso il lato ovest). Qui sono state sostituite o rinforzate le travi in legno che sorreggono le coperture, ripristinati gli spazi coperti delle torri, e sono in corso di rifacimento i pavimenti nella parte scoperta. Al piano di ingresso si trovano i lavori più immediatamente visibili, compresi quelli nella piazza d’armi che non saranno ancora conclusi il prossimo giugno ma che, con accorgimenti specifici, consentiranno comunque alla rassegna di cinema estivo all’aperto di svolgersi. Ma sempre al piano di accesso si troveranno molte delle novità che caratterizzeranno il monumento in questa sua nuova fase di vita: i servizi igienici ai lati dell’ingresso dal ponte levatoio, poi una volta entrati nella corte, il portico a sinistra verrà chiuso da vetrate ad arco e diventerà, oltre che la nuova biglietteria, anche un punto di accoglienza e ristoro. Nella vecchia biglietteria invece, alla quale si aggiunge uno spazio recuperato prima inaccessibile, verrà ricavato un nuovo spazio mostre.