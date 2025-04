Russi, incidente sul lavoro: precipita da tre metri al cantiere, operaio in gravi condizioni - Gallery

Un grave incidente sul lavoro a Russi in Largo Cantagalli, nei pressi dello stadio. Verso le 12 un operaio è caduto da un’altezza di circa tre metri dal cantiere di due palazzine in costruzione. L’uomo è caduto nello spazio tra i due tetti delle palazzine in via di edificazione ed è stato soccorso dai sanitari e dai Vigili del Fuoco, che con l’autoscala sono riusciti ad adagiarlo su una barella per poi caricarlo in elicottero. L’operazione è stata complessa e delicata ed è durata circa mezz’ora, con il ferito che è stato intubato e poi trasportato in elimedica all’ospedale di Cesena in gravi condizioni. Sul posto anche i Carabinieri di Russi e la Medicina del Lavoro.