Forlimpopoli, cade nel fiume per recuperare il proprio cane

Cerca di recuperare il cane finito in acqua mentre passeggiavano sul rivale, ma cade nel fiume e non riesce più a risalire a riva. E’ accaduto ieri pomeriggio a Forlimpopoli dove sono dovuti intervenire i soccorritori acquatici dei vigili del fuoco per trarre in salvo cane e padrone.

Erano circa le 17 quando è arrivata la chiamata, i soccorritori acquatici dei vigili del fuoco di Forlì, sono quindi intervenuti in via Canalazzo per soccorrere un uomo di circa 40 anni caduto nel fiume.

L’uomo era scivolato nel tentativo di recuperare il proprio amico a quattro zampe e una volta in acqua non è riuscito a risalire a causa del fondo melmoso e della corrente. Nel frattempo il cane aveva trovato un punto d’appoggio al quale aggrapparsi. La squadra dei soccorritori è riuscita a raggiungere sia l’uomo che il cane e li ha portati a riva entrambi, oltre a prestare le prime cure fino all’arrivo del personale sanitario. L’uomo, rimasto in acqua una ventina di minuti, aveva un inizio di ipotermia.