Forlì. Odissea al Ridolfi, annullato volo Ryanair per Palermo

Un’altra odissea in aeroporto per una settantina di viaggiatori che lunedì sera si sono visti annullare il volo per Palermo che doveva partire dall’aeroporto Ridolfi alle 22.20.

«Il volo FR1039 delle 22:20 è stato annullato, 70 passeggeri fra cui anziani e bambini abbandonati - scrive Linda Fiorini sul suo profilo fb - per non dire sequestrati in aeroporto con la speranza di una sistemazione in hotel». Sistemazione che è arrivata dopo ore: «Alle 4 ci hanno trasferito in hotel da Forlì a Rimini - precisa Fiorini - per poi alle 6:30 rimetterci in viaggio per Bologna».

Va anche detto che lunedì sera al Ridolfi non è atterrato nemmeno il volo proveniente da Palermo, atteso per le 20.25, che a causa della nebbia è dovuto atterrare ad Ancona per precauzione. I passeggeri sono stati quindi trasferiti in pullman a Forlì.

«Il volo da Forlì a Palermo dell’11 dicembre è stato cancellato a causa della nebbia fitta sull’aeroporto di Forlì - afferma Mauro Bolla, country manager per l’Italia di Ryanair - I passeggeri interessati sono stati avvisati e consigliati di cambiare il volo gratuitamente o di ricevere un rimborso completo. Poiché le condizioni meteorologiche a Forlì non sono migliorate, Ryanair ha rapidamente organizzato un volo di soccorso per Palermo dal vicino aeroporto di Bologna per il giorno successivo (ieri), con sistemazione notturna e trasferimenti per i passeggeri. Il volo per Palermo è partito alle 10:55 di oggi (ieri). Ryanair si scusa sinceramente con i passeggeri per i disagi causati da questa perturbazione dovuta al maltempo, che è stata completamente al di fuori del controllo di Ryanair».

Una situazione di disagio notevole per chi era diretto a Palermo che ha creato parecchi malumori, disappunto anche per il pernottamento in un hotel di Rimini. Su questo la compagnia spiega che è stata fatta questa scelta per mancanza di camere disponibili a Forlì. Alla fine i passeggeri sono riusciti ad arrivare a destinazione, chi per una vacanza a Palermo, chi per rientrare in famiglia in vista del Natale.