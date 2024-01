Forlì, il Consorzio Solidarietà Sociale acquista la sede di via Dandolo

Con l’acquisto dell’immobile sito in Via Emilio Dandolo 18 dove il Consorzio Solidarietà Sociale ha sede dal 2001, questa realtà radica ancora più saldamente la sua presenza nel tessuto sociale locale rispondendo alla sua natura di territorialità come elemento essenziale del modo di fare impresa sociale del Consorzio stesso.

L’atto notarile di vendita è stato siglato il 24 gennaio 2024 presso il notaio Maltoni Scozzoli dal presidente pro-tempore del Consorzio, Marco Conti, già presidente della cooperativa di solidarietà sociale Paolo Babini, e dal Vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, presidente della Fondazione che gestisce l’Istituto femminile Santarelli, collegio femminile situato nell’immobile a partire dal 1866 e fino agli anni ‘70 del Novecento.

“La natura sociale delle attività del Consorzio - si legge in una nota - è stata requisito essenziale per la cessione dell’immobile da parte della Fondazione, che ha inteso così dare continuità alla natura “benefica” degli spazi di Via Dandolo. Questo passo è stato deciso da un una realtà che guarda al futuro in termini di sviluppo e di sfide, da affrontare assieme alle cooperative socie, prime fra tutte quella di sostenere le persone in situazione di fragilità, promuovendo l’inclusione sociale attraverso percorsi di educazione alla vita e al lavoro, potenziare la partecipazione della Comunità nella co-progettazione e co-gestione dei servizi, rigenerare spazi per trasformarli in luoghi di riferimento per la Comunità. Fin dagli anni ’70, il territorio dove il Consorzio opera è stato la culla in cui hanno mosso i passi le esperienze della cooperazione di Solidarietà Sociale”.