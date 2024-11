Forlì, dalla Fondazione 350mila euro per la pratica sportica: ecco il bando per le associazioni

È stato ulteriormente aumentato - portandolo a 350.000 euro - il plafond messo a disposizione delle associazioni del territorio con la IX edizione del bando annuale dedicato alla pratica ed agli impianti sportivi dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

“A conferma - si legge in una nota - dell’attenzione che la Fondazione riserva annualmente allo sport come presidio educativo ed aggregativo, capace di promuovere un benessere psico-fisico fondamentale per la crescita delle persone non solo come singoli ma anche parte della comunità.

Lo stesso mondo dello sport si rivolge, d’altra parte, con crescente attenzione alla collaborazione con la Fondazione: basti pensare che nel 2024 sono pervenute 41 richieste valide contro le 32 del 2023, con un effetto leva che ha decuplicato l’investimento della Fondazione (superando il tetto dei 3 milioni di euro) e giungendo a coinvolgere oltre 16.000 ragazzi e ragazze del comprensorio forlivese.

Di assoluto rilievo, oltre ai risultati (ovvero il numero più che considerevole dei beneficiari diretti, cioè gli under 20, e indiretti, cioè allenatori, operatori e famiglie), sono stati gli impatti, ovvero le ricadute sociali durevoli, rilevate con l’aiuto dei ricercatori di AICCON, ovvero il miglioramento complessivo della qualità della vita dei ragazzi coinvolti, la promozione dell’inclusione sociale (con specifici percorsi di integrazione rivolti ai giovani con disabilità e a quelli in condizione di fragilità sociale, oltre che con le agevolazioni nell’accesso alle attività sportive per chi si trova in situazioni di disagio economico), lo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso la promozione del volontariato”.