Forlì, calano i passeggeri all’aeroporto: si punta su estate e autunno

I numeri non sono a favore dell’aeroporto di Forlì “Luigi Ridolfi”. Infatti, secondo le statistiche di Assaeroporti a partire da settembre 2023 e per otto mesi consecutivi consegnano uno scenario non proprio roseo per lo scalo di via Seganti. In pratica, il traffico passeggeri e i movimenti sono sempre stati inferiori rispetto a quelli corrispettivi dei dodici mesi prima. Nel settembre 2023, infatti, si contano 12.2448 passeggeri (-44% rispetto all’anno precedente), così come ad ottobre che sono 9.939 (-28,9%). Anche i mesi a seguire il traffico passeggeri ha il segno meno per arrivare a gennaio 2024 con 6.713 (-35,1 %), salvo recuperare a marzo dove si conta -8,1% dei passeggeri e scendere al -21,8% lo scorso aprile. Riepilogando, nel periodo gennaio-aprile 2024 i numeri sono i seguenti: 31.392 passeggeri (-23,7%) e i movimenti 517 con il -47%. Quello che si può evincere è che il calo è legato soprattutto ai voli Ryanair, che nel 2022 tra settembre e ottobre erano 8 a settimana e ora variano dai 5 ai 6 sempre ogni sette giorni. La compagnia irlandese, solitamente, ha da sempre in ogni dove load factors elevati che quindi si tramutano in numeri altrettanto considerevoli. Non tutto, però, è da leggere negativamente. Da qualche giorno sono partiti i voli della stagione estiva del network GoToFly per diverse destinazioni, proprio dalle mete scelte per l’estate 2024 ci si attendono buone risposte. Quale effetto daranno sui numeri, ovviamente, è prematuro ma certamente potrebbe essere una spinta per far decollare dopo alcune stagioni sfortunate l’aeroporto di Forlì. Quanto all’inverno 2024-2025, almeno come indicato da Italiavola, Ryanair vedrà il passaggio da 3 a 5 voli settimanali su Palermo, mentre da settimane il volo per Katowice per il prossimo inverno non è più acquistabile. Ultimo viaggio il 23 ottobre 2024. Invece GoToFly volerà per l’inverno 2024/25 su Catania e Trapani e dal 24 luglio lo scalo forlivese si collegherà con Atene (fino al 4 settembre con volo diretto il mercoledì), destinazione garantita di fatto garantito fino a marzo 2025 il lunedì e il venerdì. Il piazzale aeromobili, a colpo d’occhio, però è pieno e pare dare altra sensazione, ma la maggior parte sono velivoli che effettuano attività tecniche di manutenzione presso Albatechnics, un segmento molto florido per la società.