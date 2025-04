Forlì, 25 aprile: cambia il programma delle celebrazioni del pomeriggio

A causa della pioggia caduta nelle ore notturne e nella prima mattina e delle previsioni meteorologiche che mantengono lo stato di maltempo, gli eventi in programma per il pomeriggio di venerdì 25 aprile 2025 al parco urbano si svolgeranno con gli stessi orari nel Salone Comunale di Forlì con ingresso in piazza Saffi n.8. Alle ore 15.00 si svolgerà uno spettacolo teatrale flessibile e adattabile a diverse configurazioni di spazio dal nome “Memorie Ribelli” Storie dalla Resistenza. L’evento è organizzato dall’Associazione Pietre Resistenti e 18conLode. Alle ore 16.30 è previsto il Concerto della Banda Città di Forlì.