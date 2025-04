Festa dei lavoratori, gli eventi a Forlì e nel comprensorio

Sarà un primo maggio di festa nelle piazze dei comuni della provincia per chiedere più sicurezza nei luoghi di lavoro. È ricco il calendario di iniziative messo a punto da Cgil, Cisl e Uil denominato “uniti per un lavoro sicuro”. Guardando al territorio di Forlì-Cesena, i dati degli infortuni sul lavoro nel 2024 hanno registrato quasi 7.000 casi, 1.370 malattie professionali con un incremento del 20,6% tra il 2023 e il 2024 e 8 infortuni mortali sul lavoro. «Dati – sottolineano le sigle sindacali – che esigono un cambiamento reale per tutelare davvero chi si reca nel posto di lavoro». A Forlì l’appuntamento è in piazza Saffi, a partire dalle 15, quando ad aprire il pomeriggio di eventi sarà la Banda città di Forlì e a seguire lo spettacolo musicale di Mirco Gramellini e la sua orchestra. A Bertinoro, alle 10, ci si incontrerà al monumento dei 5 Martiri Bertinoresi dove prenderà il via la cerimonia di deposizione di una corona commemorativa per l’81° anniversario dell’eccidio e per il 80° anniversario della Liberazione. Interverranno l’assessora regionale Gessica Allegni, il commissario straordinario Domenico Campanale, l’Anpi Forlì-Cesena e i rappresentanti sindacali Cgil, Cisl e Uil. A Castrocaro, in piazza Mazzini alle 15, si inizierà con i saluti istituzionali e l’intervento dei sindacati confederali per poi proseguire, alle 15.30, con il concerto della Corpo bandistico “Orsini”. Sarà invece piazza Garibaldi a fare da cornice agli eventi in programma a Forlimpopoli. La giornata inizierà alle 9.30, con gli interventi dei rappresentanti delle tre sigle sindacali. In seguito è previsto un intervento della sindaca, Milena Garavini e saranno presenti banchetti informativi delle associazioni Anpi Forlimpopoli, Libera Forlì-Cesena e Barcobaleno oltre all’esposizione delle macchine agricole e alla presenza di stand gastronomici. Ricco il programma anche a Meldola: dalle 8.30 al loggiato Doria Pamphili, si svolgerà “Vecchi sapori” a cura delle aziende agricolo biologiche e degli operatori di mercato contadino. In piazza Orsini, esposizione delle vecchie biciclette dei meldolesi dal 1908 al 1975, del meccanico Dino Pedrizzi, raduno di moto-auto d’epoca, trattori “D’una vòlta”. Alle 9.15, in piazza Matteotti, si svolgerà la sfilata “Cavalli e trattori Fam Batterie” e di tutti i veicoli per le vie cittadine in collaborazione con gli Agricoltori di Meldola, con la presenza dei cantastorie di Romagna e dei Carri Folkloristici dei ragazzi meldolesi “La Cumpagnia di Lavoradur”. Il “Trekking del lavoratore”, in collaborazione con Cai Faenza, è in programma a Modigliana. La partenza è alle 8.20 da piazzale Ferrari e l’arrivo è previsto nella chiesa di Santa Reparata. A Portico e San Benedetto il Bandistico Comunale di Portico e San Benedetto si esibirà alle 9 a Bocconi, in piazza del Popolo, alle 10 si sposterà a San Benedetto in Alpe, piazza XXV Aprile e alle 11.15 a Portico, in piazza Marconi e a seguire la manifestazione proseguirà lungo le vie cittadine. Festa in musica anche a Predappio: alle 11, in piazza Garibaldi, ad allietare la giornata sarà la musica con Fanto DJ ed anche il palato sarà soddisfatto con la degustazione di vino a Km 0 e assaggi di prodotti del forno. Infine, a Premilcuore, alle 15 in piazza dei Caduti, si terrà il concerto della banda di Premilcuore prima dei saluti istituzionali. L’intrattenimento sarà offerto dalle associazioni locali così come il buffet.