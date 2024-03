Faenza, Sara a 5 anni lotta contro la malattia: nuova raccolta fondi per aiutare la famiglia

Sara Cantagalli è una bambina di Faenza, di 5 anni. A tre anni le è stato diagnosticato un neuroblastoma curato con cicli di chemioterapia e che sembrava essere scomparso, poi a giugno 2023 è stato comunicato ai genitori la presenza di una recidiva. La solidarietà verso questa famiglia si era fatta sentire dalla comunità di Faenza, ma ora la situazione si è aggravata. La mamma di Sara per seguire la piccola non lavora da tempo e le spese sono sempre maggiori, così i genitori di Sara hanno lanciato una nuova raccolta fondi su GoFundMe.

“I continui spostamenti, tra benzina e alloggi non sono più sostenibili, la bimba è seguita all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, ed è difficile andare avanti - racconta mamma Maria - Sara ha bisogno ancora del vostro aiuto, le servirà per poter vincere la sua battaglia”. Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link https://www.gofundme.com/f/aiuta-la-piccola-sara-a-combattere-e-vincere-la-su