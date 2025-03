Faenza, lavori al Marzeno e riduzione del rischio idraulico: via libera a interventi per 7 milioni

L’intervento riguarda l’area situata sulla destra idrografica del fiume Lamone, nei pressi di via Cimatti, ed è necessario per ridurre il rischio di esondazione delle acque del torrente Marzeno , a seguito dei tre episodi verificatisi nel 2023 e nel 2024. Il progetto è stato elaborato dallo studio Enser sulla base del lavoro svolto dai tecnici dell’Unione della Romagna Faentina e del Settore Lavori Pubblici Protezione Civile, con il contributo dell’Università di Bologna, il supporto del Consorzio di Bonifica e il confronto con l’Agenzia Regionale e l’Autorità di Bacino. Inoltre, alcune aziende del territorio hanno collaborato, fornendo il loro contributo in materia di movimento terra.

Il Consiglio Comunale di Faenza nella riunione di ieri sera, martedì 25 marzo, ha approvato all’unanimità la delibera che sancisce il via libera al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per le opere di regimazione idraulica . Il progetto prevede la realizzazione di un’area di regimazione idraulica a protezione del quartiere Borgo dalle esondazioni del torrente Marzeno tra via San Martino e via Cimatti.

Gli eventi alluvionali di maggio 2023 e ottobre 2024 hanno causato ingenti danni in una parte densamente costruita e abitata del quartiere Durbecco, cosa che ha reso urgente un’azione concreta per mitigare future emergenze idrografiche. Il progetto, di fatto, non modifica il deflusso naturale delle piene del Marzeno e del Lamone, ma permette di ridurre il rischio di esondazioni in via Cimatti e nelle vie limitrofe, come già accaduto.

L’intervento, del costo di 7 milioni di euro si sviluppa in tre lotti e comprende diverse opere: la costruzione di un nuovo argine parallelo a via Cimatti, il rinforzo dell’argine esistente del fiume Lamone, la realizzazione di una pista a monte del nuovo argine, un sistema di drenaggio delle acque e un punto di raccolta finale delle acque stesse. Quest’ultimo sistema verrà dotato di un pozzetto verticale con sistema di pompe, che garantirà lo svuotamento controllato dell’area in caso di allagamenti. Il volume massimo contenibile sarà di 398.000 metri cubi.