Cesenatico, Azzurro come il pesce fa il pieno: oltre 40mila presenze tra “local” e turisti

“Azzurro come il pesce” va in archivio con una buon colpo di immagine e promozione per Cesenatico e la Riviera. Probabilmente una delle più belle e riuscite edizioni a prescindere dall’afflusso. Il sole in cielo, le temperature ancora miti, la prima prova di tintarella e soprattutto un mare di buono e sapido pesce, pescato dalla marineria locale, cucinato e messo subito a tavola. In tante modi, prelibate preparazioni e profumi, nel segno della tradizione ma anche con un qualche tocco di novità con piatti da mettere l’acquolina in bocca a buongustai e fini intenditori nostrani, e ai turisti e ai viaggiatori italiana e stranieri in cerca di sole e vacanze esperienziali. La trentennale sagra gastronomica di pesce nostrano di primavera, quest’anno ha fatto registrare, a stimarle, abbondantemente più di 40mila le presenze, dalla sera di mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio. Così Cesenatico si è ritrovato con 200 alberghi e i campeggi aperti e una capacità ricettiva coperta in alcuni casi fino al 90%.

Esultano le associazioni

Euforici ed entusiasti per la riuscita della manifestazione gli organizzatori Confcommercio Confesercenti Cesenatico. Barbara Pesaresi Arice Confesercenti: «C’è stata affluenza, tanti i turisti arrivati da Emilia, Lombardia, Toscana, Veneto, come anche regioni del centro e sud Italia, anche per i tanti tornei di sport che erano in programma». «I piatti andati per la maggiore i nostri classici: la seppia con i piselli, il fritto di pesce dell’Adriatico, il risotto e poi i passatelli asciutti». Pesaresi non manca di sottolineare il significativo beneficio che la sagra muove sull’intero indotto, per ristoranti, alberghi, camping, pubblici esercizi, bagni al mare. Roberto Fantini di Arte Confcommercio evidenzia: «Nel nostro stand sono venuti gourmet da tutta Italia. Fra i piatti top, gettonatissima la novità dei gnocchetti con ragù bianco di mazzola. Gli strozzapreti allo scoglio sono stati molto apprezzati, così come il classico del risotto e del fritto». «Il bello è stato ricevere vedere in nostri ospiti, mangiare soddisfatti e andare via facendoci i complimenti per poi vederli ritornare il giorno appresso».