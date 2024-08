Bagno di Romagna, i volontari della Compagnia della Crocina in azione alla casa per anziani Camilla Spighi

Se gli ospiti della casa protetta Camilla Spighi potranno godersi un po’ di più il giardino della struttura il merito è anche dei volontari della Compagnia della Crocina, associazione bagnese che prende il nome dalla croce illuminata che domina la valle.

Il gruppetto di volontari, tutti rigorosamente in pensione, non è nuovo alla generosità espressa attraverso la cura dei beni pubblici con piccole manutenzioni. «Di solito il nostro raggio di azione è limitato a Bagno di Romagna», spiega Alfredo Bertozzi, uno dei volontari della compagnia. La richiesta arrivata da San Piero era però una di quelle a cui non si poteva certo dire di no. «Sapendo della nostra attività ci hanno chiesto aiuto per sistemare gli ombrelloni del giardino che con l’usura erano danneggiati diventando inutilizzabili». Così in cinque si sono presentati alla Camilla Spighi e lavorando di buona lena hanno sostituito le stecche degli ombrelloni che si erano rotte e hanno sistemato le tele.

A Lorenzo, Alfredo, Renzo, Albano e Giorgio è andato il grazie sentito degli operatori e degli ospiti della struttura: «Siete fantastici», li salutano attraverso la pagina Facebook della Camilla Spighi.

La loro attività, già premiata in passato dall’amministrazione, è la dimostrazione di come i gesti di cura, anche piccoli, possano fare la differenza per la comunità.