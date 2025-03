Lavoro a Forlì-Cesena: la Provincia cerca ditte per i cantieri post-alluvione alle strade

Per garantire il rispetto delle scadenze, l’affidamento dei lavori avverrà attraverso procedura negoziata con appalto integrato. Il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse è giovedì 10 aprile.

Nei prossimi giorni verrà pubblicata una procedura analoga per le tre strade SP 79 Rio Petra, SP 83 Polenta, SP 102 Giaggiolo-Piandispino.

“Siamo in un momento importante per mettere a terra interventi strategici di ricostruzione e messa in sicurezza della viabilità provinciale - commenta Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena - stiamo portando avanti la progettazione preliminare di 23 strade colpite dall’alluvione e contestualmente cercando le imprese che realizzeranno i lavori. Una mole di lavoro senza precedenti per complessivi 65 milioni di euro che ci impegneranno per i prossimi anni. Da fine giugno programmeremo i cantieri che andranno dal confine con la provincia di Rimini a quello con la Provincia di Ravenna. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti comprese le imprese specializzate in lavori stradali.”

Il bando è consultabile sulla piattaforma Intercenter.