Cesena, pauroso incidente, un’auto si ribalta nel fosso: tre feriti

Un pauroso incidente con tre feriti nel primo pomeriggio di oggi nel territorio di Cesena. Verso le 15, due auto si sono scontrate all’incrocio tra Via Melona e Via Capannaguzzo, una delle quali ha terminato la propria corsa capovolta nel fossato limitrofo.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le autovetture coinvolte e supportato il personale sanitario intervenuto. Tre persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti, mentre una quarta persona risulta illesa. Ingenti i danni alle autovetture.A causa dell’impatto, la viabilità è stata momentaneamente interrotta. Sul posto la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.