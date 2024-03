Cesena, in via Cerchia di Martorano arriva un nuovo dosso stradale

Sono stati avviati questa mattina i lavori di realizzazione del nuovo dosso stradale in via Cerchia di Martorano, tra Vicolo Cerchia e via Luciano Lama, nel quartiere Ravennate. Parallelamente all’esecuzione di questo intervento, la ditta Sear Costruzioni Stradali Spa di Cesena provvederà inoltre alla realizzazione di nuove caditoie per le acque bianche. Sulla base del crono programma condiviso dalla ditta esecutrice, i lavori dureranno fino a mercoledì 20 marzo. Per tutto il periodo in cui il cantiere sarà in corso, in questo tratto stradale la circolazione sarà regolata da un divieto di transito temporaneo e un senso unico alternato con movieri o semaforo.

La presenza e l’utilizzo dei dossi artificiali sulle strade è regolamentata da due articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione: l’articolo 42 e l’articolo 179. Secondo l’articolo 42, i dossi artificiali vengono classificati come segnali complementari utilizzati per evidenziare le caratteristiche del tracciato stradale o la presenza di ostacoli. Servono inoltre a rallentare i veicoli o impedire la sosta in determinate aree. L’articolo 179 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada fornisce indicazioni più precise sull’installazione di sistemi di rallentamento della velocità. Può essere ottenuto un effetto ottico, acustico o vibratorio attraverso un adeguato segnalamento orizzontale o un trattamento specifico della superficie stradale.