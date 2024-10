Grande festa ieri per il 4° compleanno del “Ristorante Sangiò magna & bé”. L’anniversario dell’apertura ormai é diventato un evento e in una Piazza Amendola gremita di amici é intervenuto anche il vice sindaco Christian Castorri per il taglio della torta. In onore ai 4 anni compiuto dal ristorante, il Cesena Fc ha omaggiato il locale di una maglia con il numero 4, il nome Sangió e le firme di tutti i giocatori. I deejay del Saraghina group hanno allietato la serata.