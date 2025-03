A Cesena arriva lo “Yoga della risata”: il corso del mercoledì per salute e buonumore

Ridere non è solo una questione di divertimento. Lo “Yoga della risata” è un vero toccasana per la salute, nata dall’intuizione del medico indiano, Madan Kataria: se portiamo il corpo a ridere in modo intenzionale, la mente lo seguirà, generando effetti positivi su tutto l’organismo.

Il Club della risata “Cuori Felici” organizza sessioni gratuite guidate dai teacher certificati di “Yoga della risata”, Fabio Domeniconi e Mirca Mengozzi. Ogni incontro combina esercizi di risata e respirazione consapevole, creando armonia tra corpo e mente attraverso il gioco e la condivisione.

Appuntamento ogni mercoledì alle 19.30 alla palestra Atman Yoga, in via Bucci, 205. Per informazioni: 348.8807080.