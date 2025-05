La tragedia di Pinarella, il conducente della ruspa si è presentato in Procura a Ravenna

Il conducente della ruspa che sabato scorso ha travolto e ucciso la turista 66enne vicentina Elisa Spadavecchia in spiaggia a Pinarella si è presentato in Procura a Ravenna questa mattina accompagnato dal suo legale, per essere interrogato dalla pm Lucrezia Ciriello che ha aperto il fascicolo per omicidio colposo.

L’uomo si è presentato con largo anticipo in tribunale, accompagnato dai familiari stretti, tra i quali il figlio - a sua volta titolare dell’impresa individuale incaricata dalla Consar nell’ambito della concessione da parte della Cooperativa Bagnini - e dall’avvocato Vittorio Manes. È infine salito negli uffici della Procura per conferire con il sostituto procuratore. Stando a quanto emerso nei giorni scorsi il cervese 54enne indagato non operava più per conto della Consar da un paio di anni. Diversi i punti sui quali l’uomo dovrà rispondere agli inquirenti. Il 54enne in passato era già stato condannato per omicidio stradale dopo un incidente costato la vita nel 2023 a un anziano di Pisignano, in quell’occasione gli esami tossicologici rivelarono la presenza di cocaina nel suo sangue.